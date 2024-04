La vicenda fa riferimento alle mensilità differite dalla Juventus nelle cosiddette manovre stipendi e poi mai versate al giocatore. Da qui il contenzioso, per il quale il campione portoghese si è appoggiato a John Shehata, Emanuele Guastalla, Fabio Iudica e Salvatore Pino come legali, ottenendo una vittoria che costerà parecchio anche in termini di bilancio per i bianconeri, che negli esercizi precedenti non avevano accantonato alcuna quota di rischio per la questione.