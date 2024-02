In diretta su Kick, l’esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato così dei rinnovi di casa Inter. “Lautaro non è in scadenza tra 6 mesi, si sta gestendo la situazione, si continua a lavorare come detto anche da Ausilio. L’ottimismo tra le parti rimane, si va in quella direzione, ci sono da limare i dettagli. Ci vorrà pazienza, sia per lui che per il rinnovo di Barella di cui ha parlato sempre Ausilio ieri”.