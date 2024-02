In diretta su Kick, l’esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato così del mercato dell’Inter verso l’estate. “Taremi? Posso dire che subito dopo l’eliminazione dalla Coppa d’Asia con l’Iran, lui nei contatti quotidiani che sta avendo coi suoi agenti e l’Inter ha confermato l’intenzione di voler firmare coi nerazzurri. Si aspettano solo i passaggi formali, l’ultimo step, poi ci saranno le firme. Anche dopo la Coppa d’Asia e i rumors, lui ha confermato all’Inter che vuole firmare. Ha dato delle conferme molto importanti ai nerazzurri. Da quanto mi risulta, il contratto sarà di 2 anni con opzione di un altro. Un contratto molto simile a quello di Sanchez anche come costi, l’idea del club è dentro uno e fuori l’altro proprio. Poi vedremo cosa vorranno fare i nerazzurri con Valentin Carboni in estate, come la Juventus con Soulé”.