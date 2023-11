Inter, ora la Champions. Tre punti per gli ottavi e per gestire le forze in campionato

“L’infortunio di Pavard, che potrebbe stare fuori fino a Natale, già complica il quadro delle rotazioni. Anche per questo la vittoria in Austria sarebbe preziosa. La successiva gara a Lisbona col Benfica del 29 novembre arriverà tre giorni dopo Juventus-Inter e quattro giorni prima della trasferta dei nerazzurri a Napoli.

Classifica alla mano, guardando alle posizioni di oggi, due scontri diretti. Inter-Real Sociedad seguirà la partita in casa con l’Udinese, che a San Siro ha già battuto il Milan, e precederà la trasferta di Roma con la Lazio. Superato questo doppio incastro, comunque sarà andato il girone, l’Inter non dovrà più preoccuparsi delle coppe europee fino a febbraio. Prima del 13 di quel mese, infatti, non si giocheranno né gli ottavi di Champions, a cui accedono le prime due squadre di ogni girone, né i sedicesimi di Europa League, in cui scivola la terza classificata. A quel punto, il campionato sarà già alla 25esima giornata”, chiude il portale del quotidiano.