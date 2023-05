Inter, continua il turnover ragionato di Inzaghi. Col Sassuolo 8 cambi di formazione

In attesa del derby di martedì, l'Inter oggi ha un'altra importante partita. A San Siro arriva il Sassuolo di Dionisi, che finora al Meazza ha fatto bottino pieno tra Inter e Milan. Per questo non si può calare la concentrazione, anche perché la rincorsa alla prossima Champions League non è finita.

"A priori ci sembra che l’allenatore dell’Inter si prenda qualche rischio. Il Sassuolo non è un avversario comodo e a San Siro, nel passato prossimo e remoto, ha guastato più di una festa. Asllani ci sembra l’unico “dimenticato”, forse bocciato. Nelle sue ultime partite da titolare, contro Salernitana e Monza, l’Inter ha racimolato un punto. In più, nel ruolo del giovane albanese, Inzaghi è coperto da Calhanoglu e Brozovic. Handanovic ritorna titolare perché giocherà la finale di Coppa Italia e non può arrugginirsi. D’Ambrosio è un “ricambio” affidabile, come il De Vrij ripescato. Bellanova non sembrava da Inter, ma di recente ha lasciato intravvedere un discreto carattere. Stupisce il rilancio di Gagliardini, in scadenza di contratto e qualche mese fa al centro di un caso “politico” per dichiarazioni incaute. Inzaghi ne apprezza la fisicità tipo Milinkovic Savic mancato e continua a concedergli minuti", scrive Gazzetta.