Ts – Inter, 2 i nomi per l’attacco e spunta uno scambio a sorpresa. Lo slot liberato da Sanchez…

Potrebbe essere rivoluzionato l’attacco dell’Inter la prossima stagione, soprattutto se dovesse partire Lautaro Martinez. Secondo quanto riporta Tuttosport, sono due i nomi in pole per sostituire l’argentino: Timo Werner e Pierre-Emerick Aubameyang. “Mentre con il Lipsia non si può che parlare di soldi, qualora l’Inter dovesse dirottare con decisione i radar su Aubameyang, il nome di Icardi potrebbe essere spendibile come contropartita da offrire all’Arsenal“. Quasi sicuramente anche Alexis Sanchez non rimarrà a Milano e lo slot liberato dal Niño Maravilla c’è un solo candidato ed è Dries Mertens. “L’Inter, a meno che il belga non giuri eterna fedeltà ad Aurelio De Laurentiis, si sente in pole ma, come insegna la vicenda Chong con i giocatori in fase di svincolo bisogna sempre andare con i piedi di piombo“.

