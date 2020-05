Mercato Inter – Werner a una condizione: dallo scambio con il PSG a Perisic, le ultime

In attesa di novità sulla ripresa del campionato, il mercato entra nel vivo con le squadre che inizio a programmare la prossima stagione. Tra queste c’è anche l’Inter, impegnata tra cessioni – tra cui i riscatti dei giocatori ceduti in prestito – e arrivi. Calciomercato.com fa il punto sulle trattative dei nerazzurri.

“Per Joao Mario non ha ancora deciso la Lokomotiv, per Perisic l’Inter spera nel riscatto con più fiducia. Gagliardini e Vecino via? Più facile che vada via l’uruguaiano per fare cassa. Werner entra in gioco solo se Lautaro parte. Lazaro nella trattativa? Al Lipsia piace da tempo ma non se n’è parlato nell’ambito di questo affare. Paredes per Icardi? No, al momento non è quello che cerca l’Inter“.