Dalla Francia – Aubameyang, Inter in pole: Conte lo vuole a Milano. Un solo ostacolo

In attesa di capire quale sarà il futuro di Lautaro Martinez, l’Inter si cautela e guarda ai possibili sostituti per il reparto offensivo. Tra i papabile per l’attacco nerazzurro del prossimo anno c’è anche Aubameyang, il cui contratto scade il prossimo giugno con l’Arsenal. Del rinnovo l’attaccante non ne vuole sentir parlare e sta ragionando su quella che potrebbe essere la sua futura destinazione.

Secondo Le10Sport, l’Inter sarebbe balzata in pole position davanti a tutti. Conte starebbe forzando la mano per avere Aubameyang nel suo attacco e anche il giocatore sarebbe entusiasta di tornare a Milano, dopo avere già vestito la maglia del Milan. I Gunners ne starebbero già parlando col club nerazzurro. L’unico ostacolo per la trattativa sarebbe lo stipendio del giocatore: l’Inter non riesce ad accontentare le richieste economiche di Aubameyang