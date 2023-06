Champions 23-24, l’Inter avanza in seconda fascia: il quadro completo e le possibili avversarie

Se la finale di Istanbul ha lasciato l'amaro in bocca, il primo verdetto in vista della prossima Champions League, per l'Inter, si può considerare positivo

Se la finale di Istanbul ha lasciato l'amaro in bocca a Simone Inzaghi e ai suoi ragazzi, il primo verdetto in vista della prossima Champions League, per l'Inter, si può considerare positivo: come riporta Calcio e Finanza, infatti, i nerazzurri, dopo tanti anni in terza fascia, grazie al ranking si presenteranno ai sorteggi della fase a gruppi dell'edizione 2023-24 in seconda fascia.