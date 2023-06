Inzaghi ripartirà con più voglia: c’è un passo ancora da compiere. E prima del ritiro…

"Insomma, Inzaghi aveva preparati (bene) i suoi anche a quest’altro canovaccio. Chissà per quante volte, però, tornerà a tormentare le notti d’estate l’immagine della porta maledetta che fu di Dudek. Se il destino pensava a una coltellata per Simone, per l’Inter e per i suoi giocatori, gliene ha date quattro, come le occasioni incredibili avute. Tutte faranno dannatamente male, ma non intaccheranno l’orgoglio del tecnico".