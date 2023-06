GdS – Inter, ultima di Skriniar e poi PSG. “Titolare col City? Sarebbe…”

Riecco Milan Skriniar dopo il lungo periodo ai box per l’infortunio accusato alla schiena che lo ha costretto all’operazione. Ne parla oggi La Gazzetta dello Sport in chiave Torino e soprattutto verso Istanbul:

“Milan Skriniar è sparito dai radar a marzo, ultima fugace apparizione i 10 minuti finali contro il Porto, nel ritorno degli ottavi di Champions al Dragao. A seguire l’inabissamento per i seri problemi alla schiena. Il difensore slovacco si è fatto visitare in Francia da uno specialista di fiducia del Psg, il suo prossimo club. In scadenza di contratto, ha raggiunto l’accordo con i “milionari” del Qatar. Infortunio più tradimento annunciato, mix letale: Skriniar è precipitato nel gradimento degli interisti. Quasi azzerati i meriti acquisiti in sei stagioni nerazzurre, spazzata via la retorica su “Skrigno” baluardo e bastione. Vattene a Parigi, l’invettiva più gentile.