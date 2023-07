L’Inter aspetta Sommer, Neuer: “Lavoro sodo per tornare presto”

I tifosi del Bayern Monaco possono sperare in un ritorno in tempi brevi tra i pali di Manuel Neuer. Quasi sette mesi dopo essersi rotto la parte inferiore della gamba il portiere sta attualmente lavorando al suo ritorno in gruppo. E il suo ritorno in gruppo è attesissimo anche dall'Inter che conta di portare a San Siro uno dei suoi sostituti, Sommer . Con lui, che deve sostituire Onana , c'è l'accordo ma il club tedesco vuole aspettare fino a che il suo numero uno non si sarà rimesso completamente.

Possono quindi essere di speranza (che tutto si sbloccherà presto) le parole pronunciate dal numero uno nel giorno della presentazione della squadra. L'estremo difensore non ci sarà nella trasferta in Asia e continuerà a lavorare a Monaco, su quando esattamente potrà rientrare a lavorare con i compagni è comunque ancora presto per dirlo. Ma lui ha rassicurato i suoi tifosi: «Il mio recupero sta andando molto bene. Ho dei grandi sostituti in porta e non dobbiamo preoccuparci. Sono sulla strada giusta e sto lavorando sodo per il mio ritorno», ha sottolineato evidenziando il lavoro fatto dai suoi sostituti, Sommer, Nubel e Ulreich. «Sono molto ottimista e non vedo l'ora che cominci la nuova stagione. Sto lavorando tanto per tornare in campo velocemente», ha concluso.