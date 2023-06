Inter, curiosità da Appiano: spunta il soprannome che Inzaghi ha dato ad Acerbi

L'allenamento aperto alla stampa ieri ad Appiano Gentile ha regalato qualche piccola chicca anche per i tifosi. Un'oretta di esercizi e partitina a tema in un clima piuttosto disteso, nonostante l'inevitabile tensione di una lunga vigilia che separa dalla finale di Champions League tra Inter e Manchester City. Si legge sulla Gazzetta dello Sport:

"Inzaghi, a centrocampo assieme allo staff, ha scherzato parecchio con capitan Handanovic. Durante gli esercizi, Barella e Bastoni, amici e spina dorsale italiana del club, si sono pure allegramente presi a pallonate. Occhio anche ai soprannomi: «Leone», è come Simone ha chiamato il suo fedele soldato Francesco Acerbi. Per spaventare uno come Haaland in marcatura, dovrà ruggire per davvero".