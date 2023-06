Retroscena Inter: diversi allenatori proposti, mai venuto meno feeling Zhang-Inzaghi

Dare a Simone Inzaghi il tempo per rispondere sul campo alle critiche è una scelta che ha pagato in casa Inter. Perché il tecnico ha saputo uscire a testa alta dal momento di difficoltà e ora viaggia spedito verso il rinnovo di contratto. Si legge sulla Gazzetta dello Sport: "Non è secondaria la posizione di Steven Zhang. Tra il presidente e l’allenatore il feeling è consolidato, non è mai venuto meno neppure quando il momento in campionato era critico e in discussione c’era anche la qualificazione Champions, senza la quale la continuità del club sarebbe stata messa a dura prova. Zhang e la dirigenza hanno spinto nella stessa direzione, pur con modalità evidentemente differenti. E lo scenario adesso è totalmente cambiato".