Inter, Thuram soffre senza Lautaro al suo fianco. I dati e un limite evidente

I numeri

I due faticano a dialogare e inevitabilmente le trame offensive della squadra ne hanno risentito. Se oltre al gol Arnautovic contro i liguri ha giocato anche una buona partita, restando nel vivo del gioco di squadra fino in fondo, quello che ha sofferto di più è stato Thuram, già opaco contro il Lecce a San Siro. Il francese è apparso stanco, le sue ormai celebri sgasate sono sembrate un lontano ricordo e ancora una volta non è riuscito ad andare a segno senza avere Lautaro al suo fianco. Un limite su cui lavorare, visto che il Toro da qui a fine anno non potrà di certo giocarle tutte e considerata la voglia di Arnautovic di assestarsi come alternativa a tutti gli effetti. A raccontare le difficoltà del transalpino è anche lo striminzito 0,16 di Expected Goal, rispetto a quello del compagno di reparto che grazie al momentaneo vantaggio si è stabilizzato sull’1,14”, si legge.