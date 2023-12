Onana: “United più grande dell’Inter. Con i nerazzurri ora è amore eterno, ma all’inizio…”

Intervistato da Sky, André Onana, ex portiere dell'Inter e oggi al Manchester United, ha raccontato le sue difficoltà in questi primi mesi in Inghilterra

Intervistato da Sky, André Onana, ex portiere dell'Inter e oggi al Manchester United, ha raccontato le sue difficoltà in questi primi mesi in Inghilterra, ricordando anche la sua esperienza in nerazzurro. Ecco le sue parole:

"Gli errori sono parte dell'apprendimento. E si sa che la gente si aspetta tanto da me. Per questo motivo mi criticano così tanto. Ma per me non è un problema, sono abituato alle critiche. E' successo anche all'Inter, all'inizio mi criticavano. Guarda come è finita: ora è amore eterno con l'Inter. Il Manchester United è un club ancora più grande e la gente si aspetta tantissimo, ma sono sicuro che facendo le cose nella maniera giusta da qui a poco sorrideremo come successo all'Inter, quando in pochi credevano in noi e poi abbiamo dimostrato quello di cui eravamo capaci".