Biasin: “Inter-Buchanan, in settimana si chiude. Ecco le cifre”

È in dirittura d'arrivo la trattativa che porterà Buchanan all'Inter. Il calciatore canadese era seguito da tempo dai dirigenti interisti che però, data la decisione di Cuadrado di sottoporsi ad un'operazione chirurgica per guarire dal problema al tendine d'Achille, hanno deciso di anticipare i tempi e portarlo subito a Milano. Così è nata la trattativa con il Brugge che sta per essere chiusa.