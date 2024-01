Dopo la vittoria a Firenze, Simone Inzaghi ha concesso 48 ore di riposo ai suoi. "Ho dato ai ragazzi due giorni di riposo perché se li meritano", ha dichiarato il tecnico nella pancia del Franchi. Non è la prima volta che Inzaghi quest’anno concede due giorni di fila di riposo, un metodo che ricorda quello di Carlo Ancelotti al Real Madrid. "Diede una doppia sosta a novembre ai giocatori non impegnati con le proprie nazionali, dopo la vittoria sul Frosinone. Altri due giorni off li accordò prima di Natale, dopo aver battuto il Lecce".

"E altrettanti ne ha annunciati prima della gara a Genova contro il Genoa, l’ultima dell’anno. Una gestione che ricorda quella di Carlo Ancelotti, che soprattutto in questa sua seconda esperienza al Real Madrid è solito premiare il gruppo dopo le vittorie con il celebre annuncio a sorpresa in spogliatoio: “Día libre mañana!”. Tradotto: domani giorno libero. Come per King Carlo, la concessione di giorni liberi per Inzaghi non è limitata alle settimane più scariche, anzi", sottolinea Repubblica.