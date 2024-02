Sembra proprio che non vedesse l'ora di poter dimostrare che 'i campioni sono così'. Alexis Sanchezha giocato a Lecce da titolare e per tutta la partita ha provato a dare il suo contributo all'Inter verso la vittoria. Una vittoria che è arrivata anche grazie alla sua prestazione e ad un assist, in occasione del secondo gol nerazzurro, quello segnato da Frattesi. Un colpo geniale, di quelli che l'attaccante ha sempre dimostrato di avere.