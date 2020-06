Inter, ecco il piano scudetto di Conte. Sistema nuovo e tre ‘ritorni’ fanno sognare in grande

Dopo la vittoria con la Sampdoria, in casa Inter si è tornati a pensare in grande e a sognare lo scudetto. Conte alimenta le speranze e l’evoluzione della sua squadra con l’inserimento di Eriksen ha dato ottime risposte.

“I tre punti a favore per credere nello scudetto, oltre a quelli presi con la Samp, sono facili da individuare: il ritorno di Lautaro, l’esplosione di Eriksen, il risveglio di Lukaku. Il centrocampista danese si è confermato, Conte per lui ha cambiato l’Inter e la squadra gradisce. Il palleggio negli spazi stretti garantito da Eriksen è un’arma molto utile. L’evoluzione del danese va unita al ritrovato Lautaro Martinez. Il «Toro» è tornato a segnare e ha mostrato di essere ancora un protagonista credibile, la miglior spalla possibile per Lukaku. Per l’argentino il passaggio al Barcellona potrebbe complicarsi. Le squadre spagnole faticheranno a fare mercato, poiché la Liga ha posto una restrizione non da poco. In sostanza i club potranno acquistare solo dopo aver venduto, reinvestendo solo parte del ricavato. Senza una cospicua parte in cash (90 milioni) , l’assalto a Lautaro rischia di naufragare”, spiega il Corriere della Sera.