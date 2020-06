Inter, Lautaro era “dato per perso”. Ma ora non più: cresce una sensazione che può far sorridere

Problemi catalani. Il Barcellona, come riportato ieri, è in grande difficoltà economica e il presidente della Liga Tebas ha intenzione di bloccare le operazioni onerose dei blaugrana. Ecco dunque che l’Inter ha ormai capito che i 111 della clausola di Lautaro Martinez non verranno versati. Lo sottolinea il Corriere dello Sport, che spiega: “Dopo aver venduto Gabigol e Politano a gennaio, Icardi a maggio e con la speranza di piazzare Perisic, il club nerazzurro, in virtù anche delle decisioni della Uefa di allargare su due esercizi le valutazioni sul Fair Play Finanziario, non ha la necessità di cedere Martinez. Certo, 111 milioni o 90 più una contropartita gradita (Junior Firpo) fanno sempre gola, considerando che l’argentino è stato pagato 25 e oggi pesa a bilancio per 15. Ma più passano i giorni e più a Milano cresce la sensazione che probabilmente quelle cifre, in questo mercato, non verranno offerte.

E allora perché cedere Lautaro Martinez quest’anno, quando magari fra dodici mesi si potrà incassare quanto previsto o magari anche di più? Il giocatore, tramite il suo entourage, ha già detto “sì” ai 10 milioni d’ingaggio del Barcellona. Ma al tempo stesso non ha mai detto all’Inter di volersene andare. Insomma, finora non ha puntato i piedi e c’è da credere che difficilmente lo farà almeno finché l’Inter sarà in corsa per gli obiettivi di questa stagione, scudetto e poi Europa League ad agosto. Per questo è probabile che la telenovela si trascinerà fino a settembre. Quando anche il Barcellona, ora impegnato a sistemare il bilancio ’19-20, avrà anche capito quanto potrà investire. In questo lasso di tempo, chissà che l’Inter non provi a “ricomprarsi” Lautaro, un giocatore che nei mesi scorsi in tanti, anche in casa nerazzurra, davano per perso a fine stagione“, si legge.