Questa sera alle 18 l'Inter scenderà in campo al Dall'Ara con il Bologna di Thiago Motta. Inzaghi farà qualche cambio nella sua formazione, tenendo conto del ritorno degli ottavi di Champions League in programma mercoledì a Madrid con l'Atletico.

"Inzaghi ha provato l’11 anti Bologna prima della partenza in treno da Rho. Bisseck prenderà il posto di Pavard, Acerbi è in vantaggio su De Vrij, torna Bastoni dopo la squalifica, con Carlos Augusto a far rifiatare Dimarco, mentre Calhanoglu potrebbe essere subito titolare, per fare staffetta con Asllani. Si ricompone così il terzetto magico in mediana, mentre a destra Darmian dovrebbe spuntarla su Dumfries", scrive La Gazzetta dello Sport.