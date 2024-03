FCIN1908 – Bologna-Inter, formazione quasi fatta: Inzaghi ha un solo dubbio

L’UNICO DUBBIO - In attacco la certezza è che Marcus Thuram partirà dal primo minuto, mentre Lautaro Martínez osserverà i suoi compagni dalla panchina. Chi prenderà il posto dell’argentino? Inzaghi oggi ha provato Sanchez al fianco del francese, ma la tentazione porta il nome di Marco Arnautović, ex di turno. L’austriaco scalpita e soltanto domani mattina saprà se ci sarà spazio anche per lui dall’inizio al Dall’Ara: il nodo non è ancora sciolto.