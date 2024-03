“Secondo me la gestione in questo momento può risultare semplice. Vanno dettagliate le condizioni fisiche soggettive di ogni calciatore. Anche non giocasse Lautaro, non cambierebbe molto. Lui fa la differenza, ma per Bologna credo che possano andare bene anche gli altri. Nei precedenti i rossoblù hanno sempre messo in difficoltà l’Inter, ma Inzaghi può decidere serenamente. La priorità del riposo è determinata dal gran vantaggio che l’Inter ha sulla Juventus”.

Domanda pazza sull’Inter: se si dovesse giocare oggi la Finale di Champions League tra City e Inter… sarebbe sempre strafavorito il City?

“Sono finali e sono sempre dei punti interrogativi. Non darei favorito il City”.

Dove vede Simone Inzaghi in futuro?

“Inzaghi credo che in questi anni si sia ritagliato uno spazio internazionale importante. Ha condotto una squadra come l’Inter in Finale di Champions. E all’Inter non giochi per partecipare. Se decidessero di non proseguire questo matrimonio, non ci sarebbe nulla di male nel vederlo in una big estera”.

