Inter, 7 in scadenza nel 2024. Si lavora per blindare Dimarco, Barella e Lautaro

7 in scadenza a giugno — C’è poi una folta pattuglia di calciatori che hanno un accordo in essere solo fino al 30 giugno 2024: Di Gennaro, Darmian, Mkhitaryan, Sensi, Sanchez, Cuadrado e Klaassen. Sono situazioni molto diverse tra di loro. Klaassen ha un’opzione per la permanenza fino al 2025. Sensi quasi sicuramente arriverà alla scadenza e poi troverà una nuova sistemazione a parametro zero. Per Sanchez e Cuadrado sarà determinante il rendimento offerto nei prossimi mesi. Darmian e Mkhitaryan sono elementi di un’affidabilità talmente elevata che è difficile immaginare un finale di avventura con l’Inter già al termine di questa annata. Con giocatori simili è facile spingere sempre più in l’orizzonte del prolungamento. Tanto più che la società si è già mossa nell’ottica di garantire alternative all’altezza. Nel caso di Darmian è stato acquistato Pavard. Per quanto riguarda Mkhitaryan era stata quasi perfezionata l’acquisizione di Samardzic, poi saltato per incomprensioni con il padre-agente del calciatore. È possibile che la stessa strategia venga seguita con un altro profilo la prossima estate.

3 pilastri Inter da blindare — Poi ci sono tre cardini della squadra con cui iniziare a negoziare il contratto nei prossimi mesi: Dimarco, Barella e Lautaro. L’esterno sinistro entrato nel top 11 Uefa dell’ultima Champions League. Il centrocampista italiano più moderno e universale. Il capitano nonché bomber del gruppo. Questo trio ha il contratto in scadenza nel 2026, una finestra temporale che obbliga a intervenire per evitare di arrivare a giugno 2024 con appena un biennio di accordo davanti. Troppo poco per giocatori di questo status. Il vantaggio è che questi tre hanno un rapporto molto stretto con l’Inter: Dimarco cresciuto nel settore giovanile, Barella molto legato all’ambiente nerazzurro fin dall’inizio (ha detto no al Newcastle senza pensarci troppo) e Lautaro, ormai simbolo al punto da rifiutare le offerte saudite. Ma in questo calcio imprevedibile è sempre necessario cautelarsi con un certo anticipo. Le fondamenta vanno continuamente puntellate in un costante andirivieni. È stato così nell’ultimo mercato, potrebbe essere così anche nell’estate 2024. In un continuo gioco di equilibri finanziari”, si legge.

