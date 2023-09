Lautaro-Thuram, feeling totale. In contatto anche a distanza, tutto nato in ritiro in Giappone

"Il feeling tra l’argentino e il francese è segnalato in grande ascesa. Peraltro, legame nato subito sotto una nuova stella. La tournée in Giappone in questo senso ha aiutato. In quei giorni Marcus era davvero ai primi passi in nerazzurro: tutto andava capito e gestito, da parte del francese. E lì Lautaro è stato esemplare. Forse perché all’argentino vien facile ricordare le sue difficoltà, nei primi passi all’Inter. E di quanto allora abbia trovato nei compagni e nell’ambiente il motivo per non scappare di fronte a un impiego in campo che inizialmente non corrispondeva alle sue aspettative. La verità è che Thuram ha colpito tutti, dentro l’Inter. Ha colpito l’amico e capitano Lautaro. E così ha fatto pure con Inzaghi, che ha apprezzato il modo in cui il francese si è presentato all’avventura nerazzurra", scrive Gazzetta.