Sanchez vs Cuadrado, Inter attende segnali: “L’ex Juve per precauzione può…”

Dallo stesso match si capirà qualcosa in più rispetto alle condizioni di Cuadrado, la cui infiammazione alla gamba non preoccupa lo staff medico colombiano. Per precauzione sulla destra potrebbe partire titolare Arias, lasciando Cuadrado a riposo. In ogni caso l’ex Juve tornerà in Italia giovedì, assieme a Sanchez e Lautaro.