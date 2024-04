Giorno di festa grande in casa Inter, oggi. Oggi i nerazzurri festeggeranno lo scudetto e la seconda stella unendosi all'abbraccio di tutto il loro popolo. Ecco come ha commentato le emozioni di questa giornata Davide Frattesi: "Che atmosfera ci aspettiamo a San Siro ora che siamo Campioni d'Italia? In realtà la solita atmosfera del nostro pubblico, oggi ancora di più. Dobbiamo solo ringraziarli per l'anno fantastico che ci hanno fatto vivere sugli spalti".