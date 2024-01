Inter, a Firenze per primato e un record. “Inzaghi durante il viaggio ha…”

Prima la Fiorentina, poi il big match scudetto contro la Juventus. L’Inter di Simone Inzaghi è attesa dalla delicata trasferta di Firenze e punta un record mai ottenuto prima, come sottolineato oggi dal Corriere dello Sport: “Il match con la Fiorentina non è certo agevole. E poco conta che i nerazzurri siano in serie aperta di 3 vittorie nelle ultime 3 visite al Franchi: quattro successi in fila a Firenze, infatti, l’Inter non li ha mai messi insieme in serie A. Inoltre, al di là dei numeri, è proprio il valore e lo spessore della Viola ad obbligare a non rimanere tranquilli. Tanto più che Inzaghi non potrà contare sugli squalificati Calhanoglu e Barella. Non a caso il tecnico piacentino ha cominciato a catechizzarsi i suoi già durante il viaggio in treno. Molti nerazzurri hanno seguito Juve-Empoli su telefoni e tablet, evidentemente facendo il tifo per il pareggio. E’ chiaro, però, che adesso non si può abbassare la guardia, ma alzare il livello di attenzione e concentrazione. Inzaghi ha battuto proprio su questo tasto anche nelle chiacchiere in albergo, tra cena e dopo cena.