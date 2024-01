Sensi, a Firenze ultima da giocatore dell’Inter: lunedì visite con il Leicester

Fiorentina-Inter sarà l'ultima partita da giocatore dell'Inter per Stefano Sensi: il centrocampista sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la trasferta di Firenze, dopo di che partirà alla volta dell'Inghilterra, dove lo aspetta il Leicester. Lunedì sono in programma le visite mediche con il club inglese, come conferma La Gazzetta dello Sport: "Sarà la sua "The Last Dance" con la maglia nerazzurra. Stefano Sensi è nell'elenco dei convocati di Simone Inzaghi per la trasferta sul campo della Fiorentina. [...] Con la comitiva c'è anche il centrocampista di Urbino che lunedì volerà in Inghilterra per sostenere le visite mediche con il Leicester.