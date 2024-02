L'Inter ha iniziato a preparare il derby d'Italia con la Juve da ieri. Inzaghi ha tutti a disposizione, meno Cuadrado, e potrà fare le scelte migliori per la grande sfida di domenica. Sicuramente rientreranno dal 1' gli squalificati Calhanoglu e Barella, ma non solo.

"L’Inter non torna a casa domenica, ma già dopodomani: un giorno di anticipo per un allenamento “speciale” di vigilia a San Siro. L’ultima volta che i nerazzurri calpestavano quel prato era un mesetto fa, che per gli standard di usura di San Siro potrebbe equivalere a un annetto. Era il 6 gennaio, la partita-psicodramma con il Verona: da allora i nerazzurri hanno viaggiato in trasferta, prima a Monza e poi a Firenze, mettendo in mezzo la fatica araba, ampiamente ricompensata dalla Supercoppa vinta. I ragazzi di Simone Inzaghi rivedranno sabato il Meazza, con la novità di un prato rizollato da cima a fondo e ricucito mentre tutta la compagnia era a Riad: provarlo sotto ai tacchetti sarà strategico in vista della sfida contro la Juventus di domenica", scrive La Gazzetta dello Sport.