Grande festa in casa Inter per la vittoria al 95' sull'Udinese con gol di Davide Frattesi. Ai festeggiamenti, oltre alla squadra, staff e tifosi, ha voluto partecipare anche il presidente Steven Zhang: assente dall'Italia per motivi personali, il presidente sta comunque seguendo passo passo lo straordinario campionato dell'Inter e ha voluto commentare con un semplice "Amala" sui social postando la grande esultanza dopo la rete del 2-1 di ieri.