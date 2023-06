Inter, c’è anche il Wolfsburg per Gosens: ecco la novità delle ultime ore

Non solo Marcelo Brozovic. Tra i nomi in uscita dall'Inter c'è anche quello di Robin Gosens. I dirigenti nerazzurri sono decisi ad accontentare il tedesco che ha bisogno di minuti e fiducia. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, adesso Robin è sospeso tra una nuova esperienza nella “sua” Bundesliga e un salto triplo in Premier.