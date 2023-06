Pedullà – Strategia Inter: questi 3 addii da 100mln e subito 4 colpi da 90mln. Tutti i nomi

Un puzzle da completare, tasselli da mettere a posto il prima possibile per un'Inter competitiva e in grado di lottare a pieno titolo per la seconda stella

Un puzzle da completare, tasselli da mettere a posto il prima possibile per un'Inter competitiva e in grado di lottare a pieno titolo per la seconda stella. Alfredo Pedullà a Sportitalia riferisce le strategie nerazzurre sul mercato, tra uscite ed entrate. Cominciando dagli addii, le cessioni di tre nomi importanti potrebbero portare in cassa ben 100 milioni di euro circa, vitali per finanziare i colpi in entrata e completare così la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Si parla di Onana, la cui cessione (Manchester United interessato) regalerebbe all'Inter 60 milioni di euro (bonus compresi), a cui aggiungere poi i nomi di Gosens e Brozovic, rispettivamente nel mirino di Wolfsburg/Union Berlino/Bounemouth e di Al Nassr/Barcellona. Questi ultimi due nomi, potrebbero fruttare ai nerazzurri altri 40 milioni circa (18 Gosens e 22 Brozovic). Ed ecco che veniamo ai colpi in entrata.