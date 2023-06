Brozovic, non è escluso possa rimanere a Milano: doppio problema per l’Inter. La verità…

"E il «more to come», per la verità accompagnato da due emoticon sorridenti, forse tirava dentro proprio il discorso con il Barcellona. Brozovic vuole la Liga. Ha già parlato con Xavi, giurano in Catalogna. E con il club avrebbe già raggiunto un accordo pluriennale con ingaggio a salire, con base 7 milioni. Il problema è che il Barcellona, per le note questioni finanziarie, non ha libertà d’azione nel mercato di entrata".

"E l’Inter, in tutto questo? Non è in una posizione comoda. Perché a questo punto in viale della Liberazione sono scettici su entrambe le destinazioni, tanto da non escludere che alla fine il croato possa rimanere a Milano. Sarebbe un problema di doppia natura, per i nerazzurri. Lo sarebbe in termini di monte ingaggi, perché la rinuncia a Brozovic va letta soprattutto in questa direzione, anche in considerazione dei rinnovi milionari che la società ha scelto di concedere a Bastoni e Calhanoglu. L’altro problema è relativo ai rinforzi che l’Inter ha individuato per il suo centrocampo. Brozovic sta tenendo in scacco i nerazzurri, questa è la verità".