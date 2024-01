Giornale – Inter, triennale per Zielinski con opzione per 4 anni. Attacco? “Non escluso che…”

"Dovesse partire, Marotta e Ausilio prenderebbero un altro attaccante anche se non va escluso che possa arrivare comunque un rinforzo offensivo. Intanto per la prossima Piotr Zielinski, in scadenza col Napoli: pronto per il polacco un triennale con opzione per il quarto anno da 4,5 milioni a stagione. Il classe 1994 prenderà il posto in rosa dei vari Sensi e Klaassen che sono al passo d'addio; mentre Agoumè è vicino al Siviglia in prestito con diritto di riscatto", aggiunge il quotidiano.