CorSera – Mercato, Inter la più lungimirante. Colpo in attacco dipenderà da Sanchez. Il cileno…

Nella sua edizione odierna, il Corriere della Sera analizza i movimenti di mercato delle big italiane. Sull'Inter, il quotidiano sottolinea che è la più lungimirante. "Costretta a far fronte all’assenza di Cuadrado, sta limando i dettagli con il Bruges. L’operazione per l’imminente sbarco di Tajon Buchanan è in via di definizione. 7 milioni più 3 di bonus ai belgi e un ingaggio da 1 milione più bonus al canadese".