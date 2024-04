"A livello di invenzioni prettamente tattiche, Inzaghi ha costruito con pazienza la sua squadra in questi tre anni e i risultati sul campo sono sempre più evidenti grazie ai movimenti dei suoi. Dal supporto costante dei braccetti difensivi alla manovra (Pavard sta ricalcando i progressi di Bastoni, arrivato a tre assist di fila) alle rotazioni sempre più frequenti a centrocampo, che ormai riguardano sempre di più Calhanoglu e soprattutto le due mezzali nel corso delle partite. In più Dimarco è diventato a dir poco imprevedibile, spostandosi da sinistra a destra per disorientare gli avversari, mentre la superiorità viene creata ad arte con dei triangoli (alto-basso-verticale) che la squadra ha ormai mandato a memoria gara dopo gara".

"L'Inter si tiene stretto il suo timoniere, festeggiato a dovere venerdì per i suoi 48 anni. Il contratto in scadenza nel 2025 verrà rinnovato nei prossimi mesi, ma è stato quasi inevitabile per la BBC assestare una spinta verso un possibile futuro in Premier League, che per Inzaghi sarebbe la prima esperienza all'estero da allenatore. [...] Nelle scorse settimane Guardiola aveva bissato gli elogi già recapitati dopo la finale di Champions dell'anno scorso («Solo io so quanto è stata dura giocarsela») e l'ex attaccante Titì Henry aveva parlato di guai assicurati in caso di sfida secca con i nerazzurri. Sarà un segnale ulteriore, ma la lista degli estimatori continua ad allungarsi".