Giornale – Inzaghi mente, ha già deciso il partner di Lautaro. Ecco perché non lo rivela

Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi avrebbe già scelto la formazione, ma nelle dichiarazioni di ieri ha voluto tenere ancora tutto in bilico. La squadra di partenza che affronterà il Manchester City sabato nella finale di Champions League è decisa, ma il mister preferisce tenere tutti sulla corda.

"La formazione è fatta e la si conosce (Mkhitaryan in panchina), con l'unico dubbio sul partner di Lautaro. Mente Inzaghi che ha sicuramente deciso, ma che preferisce non dirlo perché dalla scelta del secondo attaccante Guardiola capirebbe il tipo di partita che l'Inter intende giocare. Le quotazioni di Dzeko restano più alte, ma c'è chi resta convinto che Big Rom sia l'arma migliore per prendere a spallate il calcio di Guardiola", spiega il Giornale.