Inter, Inzaghi non si accontenta: nel mirino questo record di Mancini

C'è Roberto Mancini nel mirino di Simone Inzaghi, che ancora non si accontenta e vuole tornare subito alla vittoria a Frosinone. Come sottolinea oggi il Corriere dello Sport, l'allenatore dell'Inter "infatti uno degli ultimi record dell’Inter scudettata, quello dei punti in classifica, passa inevitabilmente dalle ultime tre partite di campionato contro Frosinone, Lazio e Verona. Da qui a fine maggio i nerazzurri dovranno vincerle tutte per raggiungere quota 98 lunghezze, una in più di quante ne collezionò l’Inter di Mancini al termine della stagione 2006/07.