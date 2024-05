Dopo la brutta sconfitta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, l'Inter di Simone Inzaghi, già campione d'Italia, scende in campo in trasferta contro il Frosinone

Dopo la brutta sconfitta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, l'Inter di Simone Inzaghi, già campione d'Italia, scende in campo in trasferta contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco, squadra che lotta per salvarsi.

Così come sabato scorso, anche domani sera l'allenatore nerazzurro è pronto a ruotare gli uomini a disposizione e ad applicare un discreto turnover, anche per dare spazio a chi, in questa trionfale stagione, ha trovato meno spazio rispetto ad altri. A cominciare da Yann Bisseck, pronto a subentrare in difesa al posto di Pavard.