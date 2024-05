Ora tocca a Thuram : sarà lui il titolare nella partita che apre la 36esima giornata di campionato e in programma alle 20.45, domani sera. Il francese sarà in campo contro il Frosinone dal primo minuto e farà riposare un po' il suo compagno di reparto Lautaro. Era toccato a lui riposare nella gara col Sassuolo quando Inzaghi aveva schierato Sanchez accanto all'argentino dal primo minuto. Questa volta accanto a lui ci sarà Arnautovic.

Il calciatore francese va a caccia di gol: ne ha segnati 12 in campionato, 14 totali, e ha fornito anche 7 assist. Incluso nel pacchetto c'è anche il gol scudetto, ricorda Matteo Barzaghi a Skysport. Il giocatore ha attirato l'attenzione di molti e ha una clausola sul contratto di 85 mln. Su quella l'Inter non può fare nulla, anche perché sarebbe dal punto di vista finanziario un'altra operazione in stile Onana, importantissima. Ad ogni modo l'arma di Marotta è il lavoro svolto: Thuram come Lautaro sta bene a Milano. Ausilio lo ha visto come punta centrale e con il tocco di Inzaghi il calciatore è riuscito a fare una stagione fantastica, la più importante per lui finora.