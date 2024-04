"Tra le righe si può leggere il fatto che Inzaghi metterà in chiaro alcuni punti: intanto che i suoi collaboratori dovranno trovare maggior riconoscimento da parte del club, poi sul mercato chiederà garanzie alla proprietà sul trattenere i big del gruppo (in primis Lautaro, sul quale Marotta ha assicurato il rinnovo) cosa che non avvenne dopo la finale di Champions del giugno scorso a Istanbul. Anzi secondo il tecnico c'è la necessità di alzare ulteriormente la qualità della rosa in una stagione che, con la Champions allargata e il Mondiale per club in estate, sarà interminabile e piena di insidie", scrive il Giornale.