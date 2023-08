Juve-Bologna, incredibile frase di Di Bello: “No rigore. Ho visto bene io, cadono insieme”

Era rigore (e rosso per l’inglese) ma Di Bello non è andato al video per verificare, dando questa spiegazione alle panchine: «Ho visto bene io, sono caduti insieme». Poco dopo, sarà un cross proprio di Iling a determinare il pareggio di Vlahovic, con tutti i veleni di conseguenza. Thiago Motta ha protestato già in campo («Quel rigore non ti serviva la moviola per vederlo») ed è stato ammonito, mentre a fine partita ha dato spettacolo in tv rispondendo con mute sarcastiche ed eloquenti smorfie a domande sul tema.