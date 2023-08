Pavard-Inter, parla l’ad Bayern: “Sono abbastanza fiducioso sulla questione”

C’è fiducia in casa Inter per l’arrivo di Benjamin Pavard: ecco le parole dell'ad del Bayern Jan-Christian Dreesen

C’è fiducia in casa Inter per l’arrivo di Benjamin Pavard . Ci sono già gli accordi tra nerazzurri e Bayern Monaco, idem col giocatore per l’ingaggio, ora si attende solo il via libera di Thomas Tuchel. L’allenatore lascerà partire il difensore una volta che sarà arrivato il suo sostituto.

L’ad del Bayern Jan-Christian Dreesen ha parlato così della situazione: “Pavard non si è allenato negli ultimi giorni. Non stava bene perché ha dolori allo stomaco e alla schiena. Sostituto? Abbiamo ancora qualche giorno. Sono abbastanza fiducioso per la conclusione della questione in questa finestra di mercato”. È sempre più vicino dunque l’arrivo di Pavard all’Inter, riportano anche in Germania.