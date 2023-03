Keita, addio al Liverpool: occasione a parametro zero, all’Inter può rilanciarsi

Uno dei profili più interesanti del prossimo mercato dei parametri zero è certamente quello di Naby Keita: il centrocampista guineano, classe '95, non rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno con il Liverpool, e lascerà i Reds in cerca di riscatto dopo alcune stagioni complicate. Il suo nome è stato accostato anche all'Inter, che fiuta l'affare e che avrebbe già avuto i primi contatti con l'entourage del giocatore , come scrive La Gazzetta dello Sport.

L'ex Lipsia, dopo aver brillato in Bundesliga, non è riuscito a fare altrettanto in Inghilterra. In nerazzurro potrebbe trovare l'ambiente ideale per tornare a recitare un ruolo importante: "Una nuova avventura per ritrovarsi (e rilanciarsi). Questo attende Naby Keita, che di comune accordo con il Liverpool ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno. Le strade del centrocampista e dei Reds si separeranno dopo cinque stagioni condite da sette titoli e un ruolo - a dispetto dei quasi 60 milioni sborsati nel 2018 per portarlo in Inghilterra - più da gregario che da protagonista. L'Inter e l'ad Beppe Marotta, sempre pronti al colpo a zero, hanno logicamente drizzato le antenne, perché il 28enne guineano rappresenterebbe un profilo di alto livello in grado di alzare il tasso qualitativo della mediana".