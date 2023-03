Inter, il colpo a zero in mezzo può essere Keita: “Addio Liverpool, partiti primi contatti”

C'è anche Naby Keita sul taccuino dell'Inter come possibile. grande rinforzo a centrocampo per la prossima stagione

C'è anche Naby Keita sul taccuino dell'Inter come possibile. grande rinforzo a centrocampo per la prossima stagione. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, infatti, il centrocampista guineano, 28 anni compiuti lo scorso 10 febbraio, è in scadenza di contratto con il Liverpool e il suo addio ai Reds è certo. Su di lui ci sono anche Borussia Dortmund e Lipsia (club che lo aveva ceduto nel 2018 proprio al Liverpool per una cifra vicina ai 60 milioni di euro), ma i nerazzurri hanno già avuto i primi contatti con l'entourage del giocatore. Scrive la rosea: