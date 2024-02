Gli sponsor dei giochi hanno imboccato la strada dell’intrattenimento e sotto forma di intrattenimento si può. L’affondo dell’Inter può sparigliare ulteriormente e se dovesse arrivare la fumata bianca con Betsson, la questione nerazzurra si trasformerebbe nell'assist ideale per gli altri club ancor più se l’Agicom non entrasse sulla scena a gamba tesa".

"Il Decreto Dignità resiste al pressing del calcio, la nuova via interista può segnare un gol da tre punti anche in Italia: in giro per l’Europa una squadra su quattro è sponsorizzata dal gioco