"«La mia storia parla: dove alleno io aumentano i ricavi, si dimezzano le perdite e arrivano i trofei. È stato così alla Lazio ed è così anche all’Inter». Quando Simone Inzaghi, dopo la sconfitta di Udine e prima di quella con la Roma (era il 30 settembre 2022), già stanco per le critiche che gli arrivavano un po’ da tutte le parti, pronunciò quelle parole, qualcuno le interpretò come la (giusta) rivendicazione di un allenatore che vedeva comunque già segnato il suo destino. Un anno e mezzo dopo, quelle stesse frasi andrebbero sottolineate con l’evidenziatore pure a futura memoria, se è vero che oggi l’Inter titolare, in base alle valutazioni fatte dai siti specializzati, vale 500 milioni". Apre così l'analisi di Tuttosport in merito al percorso dell'ultimo anno e mezzo che ha portato l'Inter ad una trasformazione totale in campo e anche in panchina.