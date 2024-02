"Allo stadio, i cartelloni a bordo campo, sono oggetto di pubblicità di scommesse, maglie come quella del Lecce lasciano uno spazio, seppur marginale, al tema e l’Inter è legata al gioco nelle sue divise da training o per le telecamere prima della partite. Qualcosa è accaduto dal 2018 ad oggi. Gli sponsor dei giochi hanno imboccato la strada dell’intrattenimento e sotto forma di intrattenimento si può. L’affondo dell’Inter può sparigliare ulteriormente e se dovesse arrivare la fumata bianca con Betsson, la questione nerazzurra si trasformerebbe nell'assist ideale per gli altri club ancor più se l’Agicom non entrasse sulla scena a gamba tesa".

"Il Decreto Dignità resiste al pressing del calcio, la nuova via interista può segnare un gol da tre punti anche in Italia: in giro per l’Europa una squadra su quattro è sponsorizzata dal gioco. Betsson è vicina ai vice campioni d’Europa, molto. Qatar Airways - circa 7 i milioni in meno dell’offerta qatariota - si è allontanata quando il matrimonio era cosa fatta".

(La Stampa)

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.